Emirados participam da 10ª reunião anual do conselho de governadores do Novo Banco de Desenvolvimento no Brasil

RIO DE JANEIRO, 6 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças, participaram da 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) do grupo Brics, realizada entre os dias 4 e 5 de julho, no Rio de Janeiro.

A delegação dos Emirados incluiu Ali Abdullah Sharafi, subsecretário interino adjunto para Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças; Thuraiya Hamid Alhashmi, diretora de Relações Financeiras Internacionais e Organizações do ministério e membro do conselho de diretores do NDB; e Hamad Issa Al Zaabi, diretor do gabinete do ministro de Estado para Assuntos Financeiros.

A reunião teve três objetivos centrais: analisar o progresso alcançado pelo banco desde sua criação, discutir medidas para aprimorar seu desempenho e deliberar sobre questões internas do conselho, além de promover a troca de experiências entre os países membros.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, afirmou que a entrada dos Emirados no Brics abre novas possibilidades de cooperação com o NDB, especialmente por meio de parcerias estratégicas com instituições de desenvolvimento e com os setores público e privado. “Esses esforços contribuem para o crescimento sustentável entre os países membros”, disse.

Segundo o ministro, a ampliação do quadro de membros do banco sinaliza sua crescente relevância internacional. “Ao completar dez anos, este é um momento oportuno para avaliar suas conquistas e refletir sobre seu papel em expansão no cenário global.”

Al Hussaini também destacou o êxito do banco na diversificação de ferramentas de financiamento, sobretudo com a concessão de crédito em moedas locais, e no estímulo à participação do setor privado. Ele acrescentou que a adesão de novos países reforça a missão do banco de ampliar a representatividade das economias emergentes no sistema de desenvolvimento global.

Desde que aderiram ao Brics, afirmou o ministro, os Emirados mantêm o compromisso de apoiar as prioridades do grupo e de aprofundar a cooperação com seus parceiros. Ele ressaltou que o NDB representa uma plataforma eficaz para consolidar parcerias estratégicas voltadas ao crescimento econômico inclusivo e sustentável.

A reunião contou com a presença da presidente do banco, Dilma Rousseff, além de integrantes do Conselho de Governadores. A programação incluiu uma sessão de abertura de alto nível com autoridades dos países membros e um seminário intitulado “Construindo uma Instituição Líder em Financiamento para o Desenvolvimento do Sul Global”. O segundo dia foi reservado para a sessão formal do conselho.

O Novo Banco de Desenvolvimento foi criado pelos países do Brics após acordo firmado durante a 6ª cúpula do grupo, realizada em Fortaleza, em 2014. A sede fica em Xangai, na China, com escritórios regionais na África do Sul e na Índia. O mandato do NDB é mobilizar recursos, por meio de empréstimos, garantias e participações acionárias, para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países do Brics e outras economias emergentes e em desenvolvimento.

Com foco em áreas-chave como infraestrutura e sustentabilidade, o NDB já aprovou financiamento para mais de 120 projetos, somando cerca de US$ 39 bilhões, em setores como transporte, saneamento, infraestrutura digital e social, e energia limpa.