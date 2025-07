Em nome do presidente dos Emirados, príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação na 17ª cúpula do Brics

RIO DE JANEIRO, 6 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 17ª cúpula do Brics, inaugurada no Rio de Janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A cúpula deste ano, sob a presidência rotativa do Brasil, tem como tema "Fortalecer a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável" e reúne chefes de Estado e de governo dos países-membros do Brics, líderes de Estados convidados e representantes de organizações regionais e internacionais.

Durante o encontro, o príncipe herdeiro transmitiu a mensagem do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aos países participantes, junto com votos sinceros de sucesso para a cúpula na promoção de parcerias internacionais equilibradas, baseadas em cooperação, desenvolvimento e respeito mútuo.

Em sua fala, Khaled bin Mohamed destacou a importância do Brics como plataforma essencial para o fortalecimento do entendimento entre nações e para a convergência estratégica na abordagem de desafios globais urgentes — sejam eles econômicos, humanitários ou geopolíticos.

Segundo o príncipe, a construção de parcerias sólidas, alicerçadas no desenvolvimento sustentável e na prosperidade compartilhada, é fundamental para promover os interesses comuns entre as nações e gerar benefícios diretos para suas populações.

Ele reafirmou a convicção dos Emirados de que o diálogo construtivo e a integração econômica são pilares essenciais para a estabilidade global. Também manifestou apoio à expansão do Brics como forma de ampliar a cooperação estratégica entre países, blocos regionais e instituições internacionais.

A cúpula incluiu uma sessão de diálogo de alto nível com a presença dos líderes do Brics e chefes de delegações, na qual foram debatidos temas centrais de economia e desenvolvimento. Entre os tópicos estavam o fortalecimento da cooperação entre países do Sul Global, a reforma dos sistemas de governança global, o estímulo ao uso de moedas locais no comércio internacional, a transição para uma economia verde, mecanismos de financiamento climático e governança responsável das tecnologias de inteligência artificial.

A sessão também destacou a importância de aprofundar parcerias em segurança alimentar, saúde e tecnologia, reiterando o compromisso do grupo com o desenvolvimento sustentável e inclusivo, em linha com as aspirações dos povos ao redor do mundo.

Esta é a segunda participação dos Emirados Árabes Unidos na cúpula como membro do Brics, bloco criado em 2009 para fomentar a cooperação política e econômica entre economias emergentes.