ABU DHABI, 6 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram condolências e solidariedade aos Estados Unidos após as enchentes devastadoras no estado do Texas, que deixaram dezenas de mortos, vários desaparecidos e causaram grandes prejuízos.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados transmitiu condolências às famílias das vítimas, assim como ao povo e ao governo norte-americano.