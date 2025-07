Em nome do presidente dos Emirados, Shakhboot bin Nahyan participa das celebrações dos 50 anos de independência de Comores

MORONI, 6 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, representou o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, na cerimônia pelos 50 anos de independência da União das Comores, realizada na capital, Moroni.

A visita atendeu a um convite oficial feito pelo presidente comorense, Azali Assoumani.

Durante o evento, o xeique Shakhboot transmitiu as saudações do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Assoumani, junto com votos de progresso e prosperidade para o governo e o povo das Comores.

Shakhboot bin Nahyan reafirmou o compromisso dos Emirados em fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas e apoiar os esforços de desenvolvimento do país africano, destacando os laços históricos e fraternos entre as duas nações.

Por sua vez, o presidente Assoumani agradeceu o apoio contínuo dos Emirados e elogiou a solidez das relações bilaterais, além do empenho da liderança emiratí em aprofundar os vínculos com as Comores.