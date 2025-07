Autoridades dos Emirados negam concessão de visto dourado a investidores em moedas digitais

ABU DHABI, 6 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Federal para Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP), a Autoridade de Valores Mobiliários e Mercadorias (SCA) e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) divulgaram um comunicado conjunto desmentindo informações veiculadas em sites e redes sociais que afirmam que os Emirados Árabes Unidos concedem vistos dourados a investidores em moedas digitais.

A ICP esclareceu que os vistos dourados são emitidos com base em critérios claros e oficialmente aprovados, que não contemplam investidores em ativos digitais.

Entre as categorias elegíveis estão investidores do setor imobiliário, empreendedores, talentos excepcionais, cientistas e especialistas, estudantes e recém-formados de destaque, pioneiros da ajuda humanitária e profissionais da linha de frente.

A SCA reiterou seu compromisso com padrões internacionais reconhecidos na regulação do setor financeiro e de valores mobiliários nos Emirados. Segundo a entidade, seus procedimentos buscam garantir transparência, credibilidade e confiança dos investidores, em consonância com os objetivos estratégicos do país de atrair capital qualificado e promover um ambiente sustentável de investimentos.

A autoridade destacou ainda que investimentos em moedas digitais são regulados por normas específicas e não têm relação com os critérios para obtenção do visto dourado. Alertou também para que investidores busquem informações apenas em fontes oficiais e confiáveis, a fim de evitar desinformação e fraudes.

Por sua vez, a VARA desmentiu qualquer vínculo entre vistos dourados e investimentos em ativos virtuais em Dubai. A entidade orientou consumidores e investidores a lidarem exclusivamente com empresas devidamente licenciadas e regulamentadas ao operar nesse setor.

A VARA reafirmou seu compromisso com os mais altos padrões de mitigação de riscos e com a cooperação efetiva junto à SCA e aos órgãos federais e locais de segurança, com o objetivo de manter um ambiente operacional seguro e voltado à proteção do consumidor. A autoridade também destacou que empresas licenciadas por ela devem seguir rigorosamente os procedimentos de visto definidos pelo governo de Dubai e pelas autoridades federais competentes. Esclareceu ainda que a empresa TON não possui licença nem é regulamentada pela VARA.

As três autoridades alertaram o público e os investidores para que tenham cautela e consultem exclusivamente os sites oficiais do governo e canais de comunicação verificados para obter informações corretas. Também pediram que desconsiderem anúncios e ofertas sem comprovação que circulam na internet.

Para informações detalhadas sobre os requisitos do visto dourado, a população deve acessar o site oficial da ICP: www.icp.gov.ae.