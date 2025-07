Polícia de Sharjah: 99,7% da população se sente segura no emirado

SHARJAH, 7 de julho de 2025 (WAM) — O major-general Abdullah Mubarak bin Amer, comandante-geral da Polícia de Sharjah, elogiou o expressivo resultado alcançado pelo emirado, que elevou a percepção de segurança pública a 99,7% durante o ano de 2024.

Mubarak destacou que a confiança da população na atuação da polícia e em sua capacidade de manter a segurança e a estabilidade chegou a 97%. Os dados de percepção revelaram que 99,7% das pessoas se sentem seguras durante o dia; 99,3% se sentem seguras em casa à noite; 99,3% se sentem seguras em espaços públicos durante a noite; 98,6% se sentem seguras caminhando sozinhas à noite; e 98,9% se sentem seguras nas estradas, seja dirigindo ou usando transporte público. Além disso, 96,7% dos entrevistados expressaram confiança nas delegacias de polícia.

O comandante-geral afirmou que essa conquista reflete diretamente a visão e as diretrizes do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, cujo apoio contínuo tem sido essencial para consolidar a segurança e promover o desenvolvimento sustentável da corporação, alinhado à visão nacional dos Emirados Árabes Unidos de uma sociedade estável e com alta qualidade de vida.

Bin Amer também ressaltou o acompanhamento contínuo do xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, assim como o apoio permanente dos xeiques Abdullah bin Salem Al Qasimi e Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice-governantes do emirado.

A orientação dessas lideranças, afirmou, tem impulsionado significativamente os esforços da Polícia de Sharjah para alcançar objetivos de segurança e integração com a comunidade, elevar o desempenho institucional e fortalecer os padrões de qualidade e as parcerias sociais.

Ele estendeu seus agradecimentos ao Conselho Executivo e ao Conselho Consultivo de Sharjah pelo apoio constante à força policial, o que contribuiu para os resultados excepcionais apresentados. Também elogiou o Departamento de Estatísticas e Desenvolvimento Comunitário, parceiro estratégico na medição científica e objetiva da opinião pública e na apresentação precisa dos principais indicadores de segurança.

Segundo ele, os resultados são fruto de um sistema institucional bem integrado, liderado por profissionais capacitados que trabalham ininterruptamente para garantir a segurança da comunidade.

Bin Amer acrescentou que esses esforços são fortalecidos pela consciência e cooperação da população, o que tem ajudado a consolidar a segurança e a prontidão policial em apoio à visão de uma sociedade protegida e com melhor qualidade de vida, sob a liderança do governo local.

O brigadeiro-general Omar Ahmed Boualzoud, diretor-geral da Direção-Geral de Segurança Criminal e Portos, afirmou que todos os indicadores de segurança confirmam a eficácia e a prontidão da estrutura policial de Sharjah no enfrentamento de diversos desafios. Destacou ainda que os elevados níveis de segurança e confiança resultam diretamente de uma abordagem preventiva avançada, que coloca a proteção da vida humana como prioridade absoluta.