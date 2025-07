China inaugura centro aduaneiro dos Brics para impulsionar digitalização e comércio entre países do bloco

XIAMEN, China, 7 de julho de 2025 (WAM) — O Centro de Excelência Aduaneira dos Brics foi oficialmente inaugurado em Xiamen, na província de Fujian, no leste da China, com o objetivo de ampliar a cooperação econômica e comercial entre os países do grupo.

A iniciativa faz parte do programa de Parceria para Cooperação Aduaneira Inteligente, proposto pela China, e busca fomentar o desenvolvimento conjunto dos países do Brics no campo da digitalização alfandegária.

De acordo com a emissora estatal China Central Television (CCTV), o centro lançou um portal na internet dedicado à excelência aduaneira inteligente e uma plataforma de capacitação, além de destacar a experiência chinesa para promover o desenvolvimento coordenado das alfândegas nos países do bloco.

O programa de cooperação foi proposto pelo presidente chinês, Xi Jinping, durante a reunião de diálogo ampliado do Brics em 2023, na África do Sul. A proposta visa impulsionar a inovação tecnológica nas alfândegas, promover a transformação digital e reduzir a desigualdade digital, contribuindo para o enfrentamento de desafios globais de maneira mais eficaz.