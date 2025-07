Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com equipe dos Emirados em cúpula do Brics no Brasil

RIO DE JANEIRO, 7 de julho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com a equipe dos Emirados Árabes Unidos presente na 17ª Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho.

No início do encontro, o xeique Khaled deu as boas-vindas à delegação liderada por Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-adjunto para Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores e representante dos Emirados no Brics (sherpa). Em seguida, elogiou o empenho da equipe em garantir o êxito da participação do país na cúpula — a segunda desde que os Emirados ingressaram no bloco, em 2023.

O príncipe herdeiro também transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aos membros da delegação, desejando-lhes sucesso contínuo no trabalho de fortalecer a posição internacional do país.

Durante a reunião, Khaled bin Mohamed bin Zayed foi informado sobre os últimos desdobramentos relacionados à participação dos Emirados nas reuniões do Brics, além de planos e estratégias em andamento voltados à ampliação da cooperação econômica, comercial e de investimentos com os países-membros.

O xeique Khaled destacou ainda a importância de reforçar o papel ativo dos Emirados no grupo, em consonância com a visão da liderança nacional e com a abordagem voltada ao futuro, baseada na construção de parcerias globais equilibradas e sustentáveis que consolidem a posição dos Emirados como centro econômico internacional de destaque.