Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne com CEO da Embraer

RIO DE JANEIRO, 7 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, reuniu-se com Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da fabricante brasileira de aeronaves Embraer, durante sua visita ao Brasil para participar da 17ª cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro.

No encontro, as duas partes discutiram oportunidades para ampliar a cooperação com a Embraer, com foco na criação de novas frentes para intercâmbio de conhecimento e formação de talentos no setor de aviação civil.

A reunião também abordou o apoio à pesquisa e desenvolvimento na área aeronáutica, a adoção de soluções tecnológicas avançadas para melhorar a eficiência operacional e o fornecimento de suporte técnico para serviços de manutenção de aeronaves comerciais, entre outros temas relacionados à indústria.

Fundada em 1969 e com sede em São José dos Campos (SP), a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões civis do mundo.