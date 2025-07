Príncipe herdeiro de Abu Dhabi conclui visita ao Brasil

RIO DE JANEIRO, 7 de julho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concluiu sua visita ao Brasil, onde liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos à 17ª Cúpula dos Brics, realizada no Rio de Janeiro. Xeique Khaled representou o presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Durante a visita, Khaled expressou gratidão pela calorosa recepção e hospitalidade oferecida pelo Brasil à delegação emiradense, além de transmitir votos de progresso contínuo, desenvolvimento e prosperidade ao país.

A comitiva que acompanhou o príncipe herdeiro incluiu Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e conselheira de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro; Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-adjunto de Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores; e Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil.