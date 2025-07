Banco Central dos Emirados aplica sanções financeiras de AED 4,1 milhões a três casas de câmbio

ABU DHABI, 7 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs sanções financeiras que somam 4,1 milhões de dirhams (AED) a três casas de câmbio, com base no Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20, de 2018, sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo e de organizações ilegais, além de suas emendas posteriores.

As penalidades foram aplicadas após a análise de auditorias conduzidas pelo CBUAE, que identificaram falhas das instituições em cumprir as políticas e procedimentos exigidos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).

Segundo o Banco Central, a medida reforça seu papel regulador e de supervisão para garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários sigam rigorosamente as leis, normas e padrões estabelecidos nos Emirados. O objetivo é preservar a transparência e a integridade das transações financeiras e proteger o sistema financeiro do país.