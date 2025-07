Cúpula Mundial da Economia Verde discutirá papel da tecnologia e da inovação na segurança climática

DUBAI, 7 de julho de 2025 (WAM) — A Cúpula Mundial da Economia Verde (WGES, na sigla em inglês), realizada sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, consolidou-se como catalisadora da ação climática global e plataforma estratégica de apoio a sociedades vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

A proposta é abordar soluções práticas e viáveis que reforcem a segurança climática. Organizado pelo Conselho Supremo de Energia de Dubai, pela Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e pela Organização Mundial da Economia Verde (WGEO), o encontro chega à 11ª edição em 1º e 2 de outubro de 2025, no Centro de Convenções Dubai World Trade Centre, sob o tema "Inovação com impacto: acelerando o futuro da economia verde".

Neste ano, o evento vai explorar o papel das tecnologias modernas no apoio a sociedades em desenvolvimento e na ampliação da capacidade de adaptação frente aos desafios climáticos. O eixo Tecnologia e Inovação destacará o uso de tecnologias disruptivas da Quarta Revolução Industrial, como inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), na integração de energias renováveis, no aprimoramento de análises preditivas e no monitoramento de emissões de carbono.

A cúpula também tratará de soluções de armazenamento de energia e da importância da cooperação público-privada no desenvolvimento e implantação de tecnologias verdes, além de apresentar projetos inteligentes alinhados com metas de sustentabilidade de longo prazo.

Saeed Mohammed Al Tayer, vice-presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, CEO da DEWA e presidente da WGEO, destacou que sediar a cúpula em Dubai reforça o papel de liderança dos Emirados na ação climática global, ao oferecer um espaço para o debate de soluções inovadoras que acelerem a transição para uma economia verde.

“As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para sociedades em desenvolvimento, muitas vezes sem infraestrutura e recursos para lidar com eventos climáticos extremos. Garantir segurança climática a essas comunidades exige integração de esforços e uso justo e inclusivo de tecnologias da Quarta Revolução Industrial. É nesse contexto que a Cúpula Mundial da Economia Verde reforça a importância de empoderar essas sociedades com tecnologias adequadas. Esse é o caminho mais eficaz para garantir segurança climática às populações mais vulneráveis. A cúpula também busca incentivar a inovação responsável, ampliar a cooperação internacional e mobilizar o financiamento necessário para viabilizar soluções práticas”, afirmou Al Tayer.

A edição de 2025 da WGES terá como foco acelerar a transferência de tecnologia e conhecimento para fortalecer a capacidade de adaptação das sociedades em desenvolvimento. O evento defenderá a criação de um ambiente regulatório e legislativo resiliente que estimule a adoção e expansão de tecnologias emergentes, especialmente em países com menor preparo estrutural.