EUA revogam designação de grupo sírio HTS como organização terrorista

WASHINGTON, 7 de julho de 2025 (WAM) — O governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente que vai revogar a designação do grupo sírio Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) como organização terrorista estrangeira, conforme previsto na Lei de Imigração e Nacionalidade.

A medida foi confirmada em comunicado divulgado pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que afirmou que a decisão está alinhada com a promessa feita pelo presidente Donald Trump em 13 de maio de aliviar sanções impostas à Síria.

Rubio explicou que a decisão ocorre após o anúncio da dissolução do grupo HTS e do compromisso do governo sírio em combater o terrorismo em todas as suas formas.

Segundo o secretário, a revogação reforça o impulso do decreto executivo emitido em 30 de junho, que prevê o levantamento de sanções contra a Síria, e representa um reconhecimento pelos passos positivos adotados pelo novo governo sírio, liderado pelo presidente Ahmed al-Sharaa. Ele classificou o ato como um avanço importante na concretização da visão de Trump para uma Síria estável, unificada e pacífica.