Delegação de Sharjah acompanha projetos humanitários em Serra Leoa

SHARJAH, 8 de julho de 2025 (WAM) – Uma delegação da organização Sharjah Charity International (SCI, na sigla em inglês) concluiu recentemente uma visita de cinco dias à República de Serra Leoa. Durante a viagem, os representantes monitoraram o andamento de projetos de caridade em diversas regiões do país.

A delegação também avaliou iniciativas humanitárias e de desenvolvimento urgentes, além de projetos urbanos e de construção voltados ao apoio de comunidades em situação de maior vulnerabilidade.

As visitas de campo incluíram a capital, Freetown, e a cidade de Kenema. O objetivo foi acompanhar o status dos projetos em andamento, identificar os desafios que afetam sua implementação e desenvolver estratégias práticas que assegurem impacto duradouro e os resultados esperados.

Ali Al Rashidi, chefe do Setor de Projetos e Ajuda Externa da SCI, afirmou que a equipe acompanhou o progresso de diversas iniciativas em curso, com foco na identificação das necessidades mais urgentes. Ele descreveu a visita como uma oportunidade para aplicar programas diretos de empoderamento, que incluíram a distribuição de ferramentas de produção geradoras de renda e o compartilhamento de histórias que evidenciam o impacto do trabalho humanitário na vida dos beneficiários.