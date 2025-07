Acampamento de verão oferece atividades esportivas para pessoas com deficiência nos Emirados

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) – A organização Special Olympics Emirados Árabes Unidos anunciou o lançamento do Acampamento de Verão Special Olympics Emirados, que começará em 14 de julho, em colaboração com a Jam Sports Academy.

O acampamento é organizado em parceria com o Clube Al Thiqah para Pessoas com Deficiência, o Conselho Esportivo de Sharjah, o Clube de Ajman para Pessoas com Deficiência e o programa de verão do governo de Ajman.

Com atividades programadas até meados de agosto, a iniciativa busca oferecer um ambiente esportivo, educacional e de apoio para atletas com deficiência intelectual e do desenvolvimento ao longo da estação.

O acampamento apresenta um programa abrangente de atividades esportivas, educativas e recreativas, adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento, em um ambiente seguro e estimulante que favorece o desenvolvimento de habilidades.

Os participantes irão praticar diversas modalidades esportivas, como basquete, badminton, futebol, tênis de mesa e o programa de condicionamento físico Fit-5.