KUWAIT, 8 de julho de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait caiu 9 centavos e fechou em US$ 69,98 por barril na terça-feira (08/07), segundo a Kuwait Petroleum Corporation (KPC, na sigla em inglês). Na sexta-feira anterior (05/07), a cotação era de US$ 70,07.

De acordo com a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), o Brent subiu US$ 1,28 e foi negociado a US$ 69,58 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 93 centavos, fechando em US$ 67,93.