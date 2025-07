Ajman lança pacote de conformidade predial para promover sustentabilidade

AJMAN, 8 de julho de 2025 (WAM) — O Departamento de Planejamento e Município de Ajman anunciou o lançamento do “Pacote de Conformidade Predial”, com o objetivo de promover a sustentabilidade das edificações e aumentar sua adequação aos mais altos padrões de saúde e segurança. A iniciativa está alinhada à Visão Ajman 2030, que busca criar um ambiente urbanístico que valorize a atratividade e a qualidade de vida do emirado.

O pacote foi desenvolvido em cooperação e coordenação com parceiros estratégicos, representados pelo Comando-Geral da Polícia de Ajman e pela Direção-Geral de Defesa Civil, com foco em garantir a implementação integrada dos requisitos de segurança e fortalecer a proteção da comunidade.

Abdul-Rahman Mohammed Al-Nuaimi, diretor-geral do Departamento, afirmou que “o pacote de conformidade predial é um pilar essencial para melhorar a eficiência da infraestrutura e aumentar a capacidade dos edifícios de enfrentar diversos riscos, por meio da adoção de medidas proativas que contribuam para a segurança da população”.

Segundo ele, o pacote é direcionado a proprietários de imóveis, escritórios imobiliários, empresas de administração de propriedades ou seus representantes legais, com o objetivo de assegurar a conformidade das instalações com todas as normas e exigências vigentes.