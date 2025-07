Emirados Árabes Unidos estão entre os dez principais parceiros comerciais globais da União Econômica Eurasiática, diz autoridade do bloco

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a União Econômica da Eurásia (EAEU) representa um marco estratégico para o aprofundamento da cooperação econômica entre as duas partes, afirmou Andrey Slepnev, ministro responsável pelo Comércio na Comissão Econômica da Eurásia.

Segundo Slepnev, o acordo impulsionará a diversificação comercial e ampliará os fluxos de investimento mútuo.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o ministro destacou que os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais parceiros comerciais da EAEU, com participação de 2% no total das trocas externas do bloco — o que coloca o país entre os dez maiores parceiros globais da União.

Slepnev acrescentou que as exportações da União para os Emirados quadruplicaram nos últimos dois anos, enquanto as exportações emiradenses para os mercados da EAEU cresceram mais de 50%. Para Slepnev, esse crescimento acelerado evidencia a força dos laços econômicos entre os dois lados.

Impulsionado por esse dinamismo, o país árabe tornou-se um centro comercial estratégico para os países da União, superando parceiros tradicionais como Japão, Brasil, Egito e Vietnã, segundo o ministro.

“O CEPA busca fortalecer esse crescimento por meio da remoção de barreiras alfandegárias e da ampliação da gama de bens trocados. Ficou acordado reduzir as tarifas sobre mais de 85% dos produtos, o que diminuirá as alíquotas de proteção alfandegária sobre produtos da União no mercado emiradense de 5% para 0,6%, e sobre os produtos emiradenses nos mercados da União de 5,9% para 1,5%”, disse.

Segundo o ministro, a lista de produtos beneficiados pelo acordo inclui, do lado da União, artigos como aço e alumínio, petroquímicos, bens de consumo, meios de transporte e produtos de madeira, além de alimentos processados, como laticínios, confeitos e conservas.

“Em contrapartida, os Emirados Árabes Unidos terão acesso ampliado ao mercado da União em categorias estratégicas, com destaque para os polímeros, especialmente o polietileno e o polipropileno, além de outros produtos de consumo, como cosméticos e eletrodomésticos”, afirmou.

Slepnev ressaltou que o acordo oferece oportunidades concretas para que empresas dos Emirados ampliem sua presença nos mercados da União, que somam mais de 180 milhões de consumidores, especialmente diante das transformações em curso no comércio global.

Para ele, os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico essencial para a EAEU por sua localização geográfica privilegiada, infraestrutura avançada e políticas econômicas e de investimento atrativas. “O país atua como porta de entrada para os mercados do Oriente Médio e do Norte da África, além de fortalecer sua posição no corredor internacional de transporte Norte-Sul, que liga a região ao Golfo, à Índia e ao Sul da Ásia”, afirmou.

O ministro também destacou que o CEPA se concentra em setores prioritários como agricultura e indústria, considerados estratégicos para ambas as partes.