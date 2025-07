Festival de Tâmaras de Liwa destaca tradições culturais e agrícolas dos Emirados

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O Festival de Tâmaras de Liwa celebra a colheita anual das tâmaras nos Emirados Árabes Unidos, iniciada todo mês de junho, com uma programação de competições, atividades culturais e iniciativas voltadas ao patrimônio nacional. A 21ª edição do evento ocorre de 14 a 27 de julho na cidade de Liwa, na região de Al Dhafra.

Organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi, o festival reafirma o compromisso com a preservação de uma das tradições mais duradouras do país — o cultivo da tamareira —, símbolo de herança cultural e prosperidade agrícola.

A edição deste ano conta com 24 competições, sendo 12 voltadas para as variedades de tâmaras nos concursos mazayna. Entre as categorias estão Dabbas, Khalas, Fard, Khenaizi, Buma’an, Shishi, Zamli, além de disputas para o maior cacho, as tâmaras de elite de Al Dhafra e Liwa, e as variedades Fard e Khalas de Al Ain.

Sete concursos avaliam frutas cultivadas localmente, como limões, mangas, figos vermelhos e amarelos, e a tradicional Cesta de Frutas Locais.

Três competições premiam as melhores fazendas-modelo da região — em Mahadir Ocidental, Mahadir Oriental e nas cidades de Al Dhafra —, além de disputas para a Cesta de Folhas de Palmeira Mais Bonita e criações artísticas feitas com troncos de tamareiras.

O festival também promove atividades diárias, eventos de valorização do patrimônio cultural e iniciativas voltadas à preservação da tamareira como emblema do legado nacional e da continuidade do desenvolvimento no país.

A programação reforça os laços familiares e comunitários, incentiva a convivência intergeracional e fortalece valores de cooperação e pertencimento, em sintonia com o espírito do “Ano da Comunidade” nos Emirados.