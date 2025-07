Procurador-geral dos Emirados recebe procuradora-geral da Holanda

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O doutor Hamad Saif Al Shamsi, procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, recebeu S.J.S. (Sue) Preene, procuradora-geral do Reino dos Países Baixos, e sua comitiva na sede da Procuradoria-Geral dos Emirados, em Abu Dhabi.

O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação judicial entre os dois países e a troca de perspectivas sobre temas de interesse comum, com o objetivo de desenvolver as funções do Ministério Público e ampliar as parcerias jurídicas bilaterais.

Al Shamsi deu as boas-vindas à procuradora-geral holandesa e destacou a relevância do encontro para o aprofundamento da cooperação bilateral e o reforço dos laços nos campos jurídico e judicial, em benefício de interesses compartilhados.