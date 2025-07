Liga Árabe defende ação coordenada contra a islamofobia

CAIRO, 9 de julho de 2025 (WAM) — O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou que a islamofobia é um fenômeno perigoso que não pode ser ignorado nem minimizado.

Aboul Gheit defendeu a necessidade de coordenar esforços para analisar as causas da islamofobia, entender suas dimensões e buscar soluções concretas para enfrentá-la com firmeza e prevenir novos casos.

Segundo a agência de notícias MENA, as declarações foram feitas em discurso lido em seu nome pelo embaixador Ahmed Rashid Khattabi, secretário-geral adjunto da Liga Árabe e chefe do Departamento de Mídia e Comunicação, durante a conferência internacional sobre o combate à islamofobia, realizada na sede da entidade sob o tema: “Islamofobia: conceito e prática no contexto global atual.”

O secretário-geral da Liga Árabe afirmou que a conferência busca debater uma questão humanitária e ética urgente, que toca a consciência coletiva e representa um desafio real aos valores da convivência, do entendimento e do respeito mútuo.

Aboul Gheit apontou que a islamofobia tem se espalhado por razões políticas, sociais e culturais, incluindo legislações frágeis, associações artificiais entre terrorismo e extremismo, ignorância em relação aos ensinamentos islâmicos, incitação midiática, medo do “outro” e insegurança quanto à identidade nacional. Esses fatores, segundo ele, resultaram na proliferação de sentimentos antimuçulmanos, preconceitos, estereótipos nocivos e no discurso de ódio e hostilidade.

Aboul Gheit defendeu que o problema seja tratado com responsabilidade e destacou o reconhecimento da gravidade do tema por parte da Organização das Nações Unidas, que declarou um Dia Internacional de Combate à Islamofobia e nomeou um relator especial para lidar com o assunto.