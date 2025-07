Bahrein elogia resgate conduzido pelos Emirados após ataque no mar Vermelho

MANAMA, 9 de julho de 2025 (WAM) — O Reino do Bahrein elogiou os esforços dos Emirados Árabes Unidos no resgate da tripulação do navio comercial Magic Seas, após o ataque sofrido nas águas do mar Vermelho.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores do país destacou a resposta humanitária “efetiva e responsável” por parte dos Emirados, além da rápida coordenação e cooperação com autoridades marítimas internacionais, incluindo a Unidade de Operações Marítimas do Reino Unido (UK Maritime Trade Operations).

O ministério também condenou veementemente o ataque contra a embarcação civil, classificando o episódio como uma ameaça às rotas internacionais de navegação, ao comércio global e ao meio ambiente marinho.

A nota oficial pediu o reforço dos esforços regionais e internacionais para garantir a segurança marítima, proteger as vias de navegação e promover a paz e a estabilidade regional e global, conforme o direito internacional e os acordos internacionais em vigor.