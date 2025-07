Bahrein manifesta solidariedade à Síria após incêndios florestais em Latakia

MANAMA, 9 de julho de 2025 (WAM) — O Reino do Bahrein manifestou solidariedade à Síria após os incêndios florestais que atingiram a província de Latakia, no noroeste do país, desalojando centenas de famílias e causando grandes danos a terras agrícolas e à infraestrutura local.

Em nota divulgada pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA), o Ministério das Relações Exteriores destacou a importância da atuação internacional coordenada para apoiar o governo sírio e garantir uma resposta humanitária eficaz, a fim de mitigar os impactos humanos e materiais provocados pelo desastre.