Emirados Árabes Unidos saúdam remoção do país da lista da União Europeia de nações de alto risco em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — Declaração atribuída a Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado:

“Os Emirados Árabes Unidos saúdam a aprovação, pelo Parlamento Europeu, da lista atualizada da Comissão Europeia de países terceiros de alto risco em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A decisão representa um claro e independente reconhecimento do compromisso inabalável da nossa nação com os mais altos padrões internacionais no combate aos crimes financeiros globais.

Os EAU seguem como um parceiro confiável e estratégico da União Europeia, empenhado em garantir que os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) sejam não apenas sólidos, mas também preparados para o futuro e capazes de enfrentar as ameaças globais emergentes. Como uma das economias que mais crescem no mundo e como um respeitado centro financeiro internacional, os Emirados continuarão colaborando com todos os seus parceiros globais para proteger a integridade do sistema financeiro mundial.

Esperamos desbloquear todo o potencial da parceria entre EAU e UE, promovendo uma cooperação mais estreita, maior prosperidade e segurança compartilhada para nossas regiões e nossos povos.”