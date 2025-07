Presidente do Conselho de Mídia dos Emirados recebe relatório sobre o Congresso Mundial de Mídia

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, recebeu um relatório técnico elaborado pela TRENDS Research & Advisory como parceira de conhecimento, com base nos resultados do Congresso Mundial de Mídia de 2024.

A entrega foi feita durante uma reunião na sede do Escritório Nacional de Mídia, em Abu Dhabi. Al Hamed recebeu uma delegação da TRENDS liderada por Mohammed Abdullah Al-Ali, diretor-executivo da TRENDS Research & Advisory.

O encontro contou com a presença de Jamal Mohammed Al-Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia; Nasser Al Ali, chefe de Assuntos Administrativos e de Mídia da TRENDS; e Elyazia Al-Hosani, vice-chefe de Assuntos de Mídia da mesma instituição. Durante a reunião, foram discutidas as principais recomendações e análises incluídas no relatório.

O documento destaca os desafios e as oportunidades que surgem da interseção entre mídia e inteligência artificial, além de apresentar estratégias para fortalecer a produção de conteúdo diante das rápidas transformações digitais.

Na ocasião, Al Hamed afirmou que a TRENDS representa um modelo de excelência entre os centros de pesquisa que oferecem análises acadêmicas para subsidiar a tomada de decisões. Ele elogiou a produção científica da entidade, conduzida por um grupo destacado de talentos nacionais, e destacou a importância de aprofundar a cooperação para fortalecer as agendas de mídia e pesquisa dos Emirados Árabes Unidos.

Por sua vez, Mohammed Al-Ali agradeceu a confiança depositada na TRENDS por Abdulla Al Hamed, afirmando que “essa parceria reflete a integração entre a atividade de pesquisa e o trabalho de mídia, com o objetivo de acompanhar as exigências e desafios do futuro”.

“Valorizamos o empenho de Al Hamed em consolidar a parceria com a TRENDS e esperamos ampliar ainda mais essa colaboração no próximo período”, concluiu Al-Ali.