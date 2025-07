Retirada dos Emirados da lista de países de alto risco da União Europeia reflete esforço diplomático liderado por Abdullah bin Zayed, diz autoridade do país

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash, elogiou a decisão do Parlamento Europeu de retirar os Emirados Árabes Unidos da lista de países terceiros de alto risco em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Ghobash destacou que a medida comprova o avanço dos Emirados na consolidação de um sistema regulatório e legislativo robusto e integrado, alinhado aos mais elevados padrões internacionais.

O presidente do FNC ressaltou os esforços diplomáticos excepcionais liderados por Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, que, segundo ele, foram determinantes para a conquista desse marco relevante. Ele enfatizou que esse resultado reflete a abordagem da liderança emiradense, pautada pela transparência, abertura e cooperação internacional.

Ghobash também mencionou a parceria estratégica entre o FNC e o Parlamento Europeu, sublinhando a importância de aprofundar a cooperação parlamentar e ampliar a coordenação em temas regionais e globais de interesse comum.

O presidente do FNC afirmou ainda que a decisão abre caminho para novas oportunidades de cooperação econômica e comercial, além de contribuir diretamente para o avanço das negociações em curso sobre um acordo de livre comércio entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, em benefício mútuo e com vistas ao crescimento sustentável e à prosperidade econômica de ambas as partes.