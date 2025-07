Ajman registra transações imobiliárias de US$ 632 milhões em junho de 2025

AJMAN, 9 de julho de 2025 (WAM) — O diretor-geral do Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman, Omar bin Omair Al Muhairi, confirmou que o número de transações imobiliárias no emirado durante o mês de junho chegou a 1.607, com um valor total de AED 2,32 bilhões (equivalente a aproximadamente US$ 632 milhões), representando um crescimento de 47% em comparação com o mesmo período de 2024.

O volume de negociações atingiu AED 1,53 bilhão (US$ 417 milhões), com 1.318 transações realizadas.

Al Muhairi explicou que o mês de junho foi marcado por uma atividade excepcional e números recordes, refletindo o aumento direto da demanda por diferentes tipos de imóveis no emirado. Acrescentou que a região de Al Helio 1 registrou o maior valor de vendas, com AED 46 milhões (US$ 12,5 milhões). Segundo as estatísticas do Índice Imobiliário de Ajman, foram registrados 215 financiamentos imobiliários, com valor total superior a AED 376,4 milhões (US$ 102 milhões).

O diretor-geral destacou ainda que a maior hipoteca individual foi registrada em Al Nuaimia 1, no valor de AED 28 milhões (US$ 7,6 milhões). Al Helio 2 liderou a lista dos bairros mais ativos em volume de transações, seguido por Manama 14 e Al Zahya. Já o projeto “Emirates City Ajman” ficou no topo da lista dos empreendimentos mais negociados, à frente de “Ajman One” e “City Towers”.