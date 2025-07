Emirados Árabes Unidos e EUA discutem formas de ampliar cooperação bilateral

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se nesta quarta-feira (09/07), em Abu Dhabi, com a embaixadora dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, Martina Strong.

O encontro teve como foco o fortalecimento da parceria estratégica e da cooperação entre os dois países, além da ampliação das relações parlamentares entre as duas nações.

Al Nuaimi e a embaixadora também trocaram pontos de vista sobre os principais acontecimentos regionais e internacionais.

O parlamentar destacou o papel fundamental que as instituições legislativas desempenham na promoção do diálogo, da compreensão mútua e da comunicação sobre temas de interesse comum. Ele observou que a diplomacia parlamentar tornou-se uma ferramenta influente no apoio às relações bilaterais entre nações e organizações internacionais, contribuindo para o avanço da cooperação em diversas áreas.

A reunião também abordou a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos Emirados e à região, destacando os resultados positivos que reforçaram a colaboração, especialmente em temas ligados à segurança, à estabilidade e ao desenvolvimento sustentável.

A embaixadora Martina Strong elogiou a solidez das relações entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, afirmando que a parceria continua a se desenvolver, refletindo o compromisso mútuo de ambas as nações em ampliar a colaboração, principalmente nas áreas política e econômica.