EAU respondem por 50% do comércio do Azerbaijão com países do Golfo, diz ministro do Comércio Exterior

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que “o Azerbaijão é um parceiro comercial e de investimentos extremamente valioso para os Emirados”.

Localizado na cada vez mais influente região do Cáucaso, na encruzilhada entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, o Azerbaijão registrou um crescimento de 4,1% no PIB em 2024, com avanço de 6,3% no setor não petrolífero. “Nosso comércio bilateral não relacionado ao petróleo reflete esse crescimento, tendo aumentado 36,2% no ano passado e alcançado US$ 2,24 bilhões, o que representa 50% do comércio do Azerbaijão com o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)”, declarou Al Zeyoudi à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) após a assinatura de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão.

“O acordo deve contribuir com aproximadamente US$ 680 milhões para o PIB dos Emirados até 2031, além de apoiar a economia azeri em cerca de US$ 300 milhões, refletindo o impacto mútuo do crescimento sustentável entre os dois países amigos”, destacou.

Al Zeyoudi classificou a assinatura do CEPA como “um passo positivo que promete acelerar esse impulso”. Ele explicou que, ao integrar ainda mais as visões econômicas dos dois países, eliminar barreiras comerciais e facilitar a colaboração do setor privado, o acordo abrirá um leque amplo de oportunidades, especialmente nos setores de manufatura, automotivo, agricultura, logística e serviços financeiros. “O comércio está no centro da nossa agenda econômica, e acordos com nações voltadas para o futuro, como o Azerbaijão, garantirão que alcancemos o crescimento e a prosperidade que buscamos”, acrescentou.

O ministro ressaltou ainda que existe um plano ambicioso para ampliar os investimentos dos Emirados em setores vitais, com destaque para energia e energia renovável, por meio de empresas nacionais líderes como ADNOC e Masdar. O plano visa fortalecer a integração econômica entre os dois países e desenvolver uma infraestrutura logística conjunta que lhes permita acessar mercados mais amplos, tanto na região quanto além dela.