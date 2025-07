Decisão da UE de remover EAU da lista de países de alto risco reflete visão da liderança, diz Banco Central

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — Khaled Mohamed Balama, governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) e presidente do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais, afirmou que a decisão da União Europeia de retirar os Emirados Árabes Unidos da lista de países terceiros de alto risco em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo reflete a visão da liderança do país.

“Essa visão busca estabelecer um ecossistema financeiro avançado, baseado em uma estratégia nacional voltada para o futuro e em uma governança eficaz que assegure a segurança e a integridade do setor financeiro”, declarou Balama em nota após o anúncio da decisão da UE.

Ele elogiou os esforços diplomáticos liderados pelo xeique Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores e presidente do Comitê Superior de Supervisão da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que resultaram nessa importante conquista.

Balama destacou que a decisão reflete o firme compromisso dos Emirados em tratar desafios e riscos no sistema financeiro como prioridade, para reforçar a competitividade e o processo de desenvolvimento do país.

“Agradecemos o compromisso das entidades reguladoras, autoridades, instituições financeiras licenciadas e do setor privado por sua cooperação para alcançar esse avanço e sucesso para os Emirados Árabes Unidos”, acrescentou.