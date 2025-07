Setor imobiliário de Sharjah aprimora serviços para atender investidores

SHARJAH, 10 de julho de 2025 (WAM) — O Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah anunciou o lançamento da versão aprimorada de seu site oficial, em uma iniciativa voltada a elevar a qualidade dos serviços do setor e proporcionar uma experiência digital totalmente integrada para todos os usuários.

A nova plataforma apresenta um design moderno e interativo, alinhado com a transformação digital e adaptado às necessidades de investidores e demais partes interessadas no mercado imobiliário do emirado, com altos níveis de eficiência e facilidade de uso. A iniciativa reflete, na prática, a visão e as diretrizes do governo de Sharjah para a oferta de serviços inteligentes e avançados que aumentem a atratividade do mercado local e fomentem um ambiente de investimento sustentável.

Abdulaziz Ahmed Al-Shamsi, diretor-geral do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah, afirmou: “A nova versão do site representa um marco em nossa jornada rumo à transformação digital completa. Ela reforça nosso compromisso em oferecer serviços imobiliários inteligentes e flexíveis, que atendam às expectativas de diferentes perfis de clientes — incluindo pessoas físicas, incorporadoras, empresas, associações de proprietários, bancos e outros — consolidando Sharjah como um polo imobiliário de destaque na região.”

O site oferece uma gama abrangente de serviços digitais, organizados conforme o tipo de usuário, garantindo agilidade e conveniência no atendimento às diferentes demandas.

Para os incorporadores, por exemplo, estão disponíveis serviços como registro de projetos, certificação de contratos de venda preliminares, acompanhamento de projetos e solicitações para a formação de associações de proprietários.

Para as associações de proprietários, o portal oferece registro de empresas de supervisão administrativa, emissão de certificados de registro de diretoria, aprovação de declarações de taxas de serviços e manutenção, além de canal para envio de reclamações.

Já os órgãos governamentais podem acessar serviços de emissão de relatórios de propriedade, enquanto indivíduos contam com recursos como serviços de titularidade, emissão de segundas vias de escrituras, avaliações e atualização de dados de propriedade.

Os bancos, por sua vez, têm acesso a serviços especializados, como registro, liberação, ampliação e alteração de hipotecas — contribuindo para uma experiência digital integrada e fluida para todos os envolvidos no setor imobiliário.