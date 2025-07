Tahnoon bin Zayed preside reunião do conselho da ADQ e destaca avanços em investimentos e inovação

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O vice-governante de Abu Dhabi e membro do Conselho Supremo de Assuntos Financeiros e Econômicos, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidiu a reunião do conselho de administração da ADQ.

Durante o encontro, o xeique elogiou os esforços contínuos da ADQ para fortalecer as bases da resiliência econômica e do desenvolvimento sustentável, em consonância com a visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ele também destacou o papel da holding no apoio à transformação digital e à diversificação da economia por meio de investimentos e parcerias estratégicas nos mercados globais.

Na reunião, o conselho analisou o desempenho financeiro da ADQ no primeiro trimestre de 2025, que segue uma trajetória robusta de crescimento. Também foi apresentada uma síntese das principais operações do último trimestre, incluindo a aquisição da empresa Aramex, por meio de uma oferta pública voluntária bem-sucedida — ainda sujeita à conclusão final do processo.

A Aramex será integrada ao cluster de Transporte e Logística da ADQ, oferecendo soluções completas de cadeia de suprimentos e complementando os investimentos já existentes na área.

Outro destaque da reunião foi o investimento de US$ 25 bilhões em parceria com a Energy Capital Partners — maior empresa privada de geração de energia e renováveis dos Estados Unidos. O objetivo da parceria é desenvolver infraestrutura energética no país norte-americano, com foco em atender à crescente demanda de energia impulsionada pela expansão de centros de dados e pelo avanço da inteligência artificial. Os projetos também contribuirão para a modernização da infraestrutura energética em geral.

Entre as iniciativas estratégicas citadas, foi destacada a criação da Gridora, joint venture lançada em abril pela ADQ em parceria com a IHC e a Modon Holding, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de infraestrutura por meio de parcerias privadas e parcerias público-privadas. Sob a gestão da Modon Holding, a Gridora trabalhará com parceiros especializados e financiadores para entregar projetos de grande escala e alto impacto.

Ainda em abril, ADQ, IHC e First Abu Dhabi Bank anunciaram planos para lançar uma stablecoin lastreada no dirham, regulamentada pelo Banco Central dos Emirados. A moeda digital tem como objetivo simplificar pagamentos e transações comerciais no país e no exterior, fortalecendo a posição dos Emirados como referência em tecnologia financeira e inovação digital.

Em maio, a ADQ concluiu com sucesso sua terceira emissão nos mercados de dívida, com um lançamento de títulos em duas séries no valor total de US$ 2 bilhões. A operação visa diversificar as fontes de financiamento e fortalecer a resiliência financeira da empresa. Os recursos serão destinados a projetos alinhados à estratégia de longo prazo da holding. A emissão atraiu ampla participação institucional de investidores da Ásia, Estados Unidos, Oriente Médio, Reino Unido e Europa.

O conselho também foi informado sobre os avanços da contribuição da holding para a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 2031 dos Emirados e para a agenda de Abu Dhabi nesse campo. Entre as iniciativas mencionadas está o lançamento do Sprint AI, programa voltado a impulsionar a inovação, a transformação digital e a adoção de IA.

O programa está estruturado em três eixos principais. O primeiro promove o desenvolvimento de infraestrutura avançada de dados, governança e capacidade analítica. O segundo incentiva a pesquisa, adoção e comercialização de soluções de inteligência artificial em setores estratégicos. O terceiro mobiliza o desenvolvimento de projetos-piloto e soluções inovadoras com provas de conceito. A alocação estratégica de recursos permitirá que empresas do portfólio da ADQ adotem tecnologias disruptivas e fortaleçam sua resiliência operacional. As primeiras participantes são Silal, AD Ports Group e Agthia Group.

O conselho também foi atualizado sobre marcos recentes em diferentes clusters. No setor de energia e utilidades, a TAQA e a EWEC firmaram parceria para o desenvolvimento de infraestrutura energética alinhada à Estratégia Nacional de IA 2031 e aos objetivos de emissões líquidas zero até 2050. Como parte do acordo, a TAQA assinou um contrato de compra de energia com duração de 24 anos para desenvolver a usina Al Dhafra, baseada em turbina a gás de ciclo aberto com capacidade de um gigawatt.

Na área de alimentação e agricultura, a Silal celebrou parceria estratégica com o grupo chinês Shouguang Vegetable Industry Group para construir um polo de agritecnologia de 100 mil metros quadrados na região de Al Ain. A unidade utilizará inteligência artificial e robótica para aumentar a eficiência e impulsionar a inovação sustentável no setor.

No cluster de manufatura sustentável, a siderúrgica EMSTEEL, uma das maiores dos Emirados, firmou acordo com a empresa de gestão de salmoura MediSun Energy para lançar um projeto inédito nos Emirados que transforma a salmoura resultante da dessalinização em energia azul renovável e carbonato de magnésio. A iniciativa está alinhada às metas nacionais de inovação, descarbonização e eficiência no uso de recursos.

Durante a reunião, os conselheiros utilizaram a versão mais recente do AI Board Advisor, ferramenta desenvolvida pela ADQ com base em sua base de conhecimento. O sistema integra diversas tecnologias de inteligência artificial para apoiar a tomada de decisões, oferecendo análises especializadas e recomendações estratégicas aos membros do conselho.

O diretor-geral da holding, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmou que, sob a liderança do xeique Tahnoon bin Zayed, a ADQ continua a fortalecer a resiliência econômica de Abu Dhabi por meio de investimentos direcionados em infraestrutura crítica e cadeias de suprimento estratégicas. Ele ressaltou que os avanços obtidos no último trimestre refletem o compromisso da ADQ em consolidar as bases do emirado, promovendo o crescimento sustentável de setores-chave e gerando valor para o acionista.

O conselho reafirmou seu compromisso com o papel da ADQ como facilitadora estratégica da diversificação econômica e da competitividade internacional de Abu Dhabi.

Participaram da reunião o xeique Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Mohamed Hassan Alsuwaidi, Mohamed Mubarak Fadel Al Mazrouei, Ahmed Mubarak Al Mazrouei, xeique Abdullah bin Mohamed Al Hamed e Kaj-Erik Relander.