Universidade de Ajman lidera nos Emirados em ‘Parcerias pelos Objetivos’ e ‘Saúde e Bem-Estar’

AJMAN, 10 de julho de 2025 (WAM) — A Universidade de Ajman alcançou um novo marco global ao figurar na faixa 301–400 do ranking Times Higher Education Impact Rankings 2025, que avalia como as universidades contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Esse prestigiado e confiável ranking internacional inclui 2.526 universidades de 130 países.

No cenário nacional, a Universidade de Ajman teve um progresso notável, subindo para o 4º lugar nos Emirados Árabes Unidos, avançando três posições em relação ao ranking de 2024.

A instituição apresentou um desempenho excepcional em vários ODS. Ficou em 16º lugar no ranking global e em 1º lugar nos Emirados no ODS 17: Parcerias pelos Objetivos — o único objetivo obrigatório para todas as instituições participantes do Impact Rankings. Esse indicador exige que as universidades apresentem um relatório abrangente demonstrando suas contribuições para todos os ODS.

A Universidade de Ajman também avançou do Top 400 para o Top 200 global no ODS 3: Saúde e Bem-Estar, garantindo a 1ª posição no ranking nacional. Além disso, manteve-se no Top 200 global no ODS 13: Ação Climática, continuando a liderar entre as universidades dos Emirados nessa área.