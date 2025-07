Museu Nacional Zayed será inaugurado em dezembro de 2025

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O Museu Nacional Zayed, museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, abrirá suas portas em dezembro de 2025, no coração do Distrito Cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi, uma das maiores concentrações de instituições culturais do mundo.

O museu homenageia o Pai Fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, e seu compromisso com a educação, a identidade e o senso de pertencimento.

Por meio de exposições imersivas, pesquisas ativas e uma programação pública envolvente, o museu dá continuidade à visão de xeique Zayed, preservando os valores pelos quais ele era conhecido, incluindo o humanitarismo e a preservação do legado.

O acervo do museu reúne artefatos de todo o país, incluindo doações que refletem a rica herança dos Emirados, além de empréstimos domésticos e internacionais.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, afirmou: “O legado cultural dos Emirados foi cultivado ao longo de décadas, desde a criação de suas primeiras instituições culturais até a atual visão expansiva de troca cultural e conhecimento. O Distrito Cultural de Saadiyat representa o próximo capítulo dessa trajetória nacional, reunindo instituições de classe mundial que honram o passado e dialogam com o futuro. Como museu nacional, o Museu Nacional Zayed é o legado de nosso Pai Fundador. É um tributo à sua crença ilimitada nas pessoas, em sua capacidade de aprender, de preservar valores de unidade, compaixão e orgulho nacional. Este museu é mais do que um espaço de preservação; é uma promessa para as futuras gerações, um farol de nossa identidade e um lugar onde nossa história será contada não apenas por objetos, mas por emoção, memória e visão.”

Xeique Zayed acreditava profundamente que compreender o passado era essencial para moldar o país em benefício das gerações futuras. Seu entusiasmo em explorar a herança antiga dos Emirados e celebrar as influências que moldaram a cultura emiradense levou à criação do primeiro museu do país, em Al Ain, em 1971, seguido pela Fundação Cultural em 1981.

O acervo atual inclui impressionantes artefatos do Paleolítico, Neolítico, Idades do Bronze e do Ferro, muitos descobertos por equipes arqueológicas há mais de meio século. Essas descobertas — do sistema de irrigação falaj mais antigo do mundo a vestígios da mineração de cobre da Idade do Bronze — são testemunhos duradouros da engenhosidade das primeiras comunidades dos Emirados e refletem o compromisso de xeique Zayed em revelar a história antiga do país.

Entre os destaques do museu estarão a Pérola de Abu Dhabi, uma das pérolas naturais mais antigas do mundo; o Alcorão Azul, um dos manuscritos mais preciosos da arte islâmica; e a recriação de um antigo Barco Magan, fruto de parceria de pesquisa com a Universidade Zayed e a Universidade de Nova York em Abu Dhabi.

Projetado pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, Lord Norman Foster, do escritório Foster + Partners, o museu incorpora a herança dos Emirados, estando na vanguarda do design sustentável. Cinco estruturas de aço se erguem acima do prédio, inspiradas nas asas de um falcão em voo, sendo a falcoaria uma prática central na cultura emiradense.

O museu oferecerá uma experiência inclusiva e acessível, conectando pessoas de diferentes gerações e geografias. Com suas galerias, programas educativos e pesquisas inovadoras, promoverá um diálogo entre perspectivas globais e a herança e identidade contemporânea dos Emirados. De inspirar jovens e envolver pessoas com deficiência e idosos a impulsionar a pesquisa internacional, o Museu Nacional Zayed será uma plataforma dinâmica para o intercâmbio cultural e o entendimento compartilhado.

Como parte da missão do Distrito Cultural de Saadiyat de fomentar diálogos diversos e promover a equidade cultural, o museu apresentará coleções e narrativas que celebram a rica herança da região e destacam Abu Dhabi como encruzilhada de civilizações. Ele se juntará a outras instituições culturais renomadas no distrito, como o Louvre Abu Dhabi, o teamLab Phenomena Abu Dhabi, o futuro Museu de História Natural de Abu Dhabi e o Guggenheim Abu Dhabi, reforçando o papel de Abu Dhabi como centro global de cultura, ideias e inovação.