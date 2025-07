Presidente dos Emirados recebe credenciais de novos embaixadores e acompanha posse do embaixador do país no Brasil

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o juramento de posse de Sherif Isa Mohamed Al Suwaidi, nomeado embaixador dos Emirados no Brasil.

A cerimônia ocorreu com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

Durante a ocasião, o presidente dos Emirados também recebeu as credenciais de diversos novos embaixadores designados para atuar no país, em recepção oficial realizada no Palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O xeique Mohamed desejou êxito ao novo embaixador no fortalecimento das relações bilaterais com o Brasil, destacando o compromisso dos Emirados em construir pontes de diálogo e cooperação com países de todo o mundo, com base no respeito mútuo, colaboração e interesses compartilhados.

O líder emiradense deu as boas-vindas aos novos representantes diplomáticos e expressou votos de sucesso em suas missões para ampliar os laços entre seus respectivos países e os Emirados Árabes Unidos. O presidente assegurou que todos contarão com o apoio das autoridades competentes para o pleno exercício de suas funções.

Apresentaram credenciais ao presidente dos Emirados os seguintes embaixadores: Igor Bely, de Belarus; Felipe Ribadeneira Molestina, do Equador; Pavol Panis, da Eslováquia; Arush Vinodhini Cooray, do Sri Lanka; Rauan Zhumabek, do Cazaquistão; e Francisco Jose Herrera Alvarado, embaixador não residente da República de Honduras nos Emirados Árabes Unidos.

A cerimônia contou com a presença do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; de Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado; de Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; além de diversas outras autoridades.