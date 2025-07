ONU manifesta preocupação com escalada dos houthis no mar Vermelho

NOVA YORK, 10 de julho de 2025 (WAM) — O enviado especial das Nações Unidas para o Iêmen, Hans Grundberg, expressou profunda preocupação com a recente escalada de ataques por parte do grupo houthi no mar Vermelho, incluindo o ataque de 8 de julho ao navio mercante MV Eternity C, que resultou em seu naufrágio, além de mortes, feridos e desaparecidos.

Em comunicado, Grundberg apresentou condolências às famílias das vítimas, desejou pronta recuperação aos feridos e pediu o retorno seguro e imediato dos desaparecidos.

O enviado também manifestou preocupação com o ataque anterior, ocorrido em 6 de julho, que resultou no naufrágio do navio mercante MV Verbena (Magic Seas). Segundo ele, os episódios evidenciam os riscos crescentes para civis, para a navegação internacional e para a estabilidade regional.

Grundberg reiterou a posição da ONU de que ataques a embarcações comerciais violam o direito marítimo internacional e a Resolução 2722 (2024) do Conselho de Segurança. Ele destacou a necessidade de respeitar a liberdade de navegação e alertou para os potenciais danos ambientais graves, incluindo poluição marinha e consequências mais amplas decorrentes dessas ações.

O representante da ONU pediu ao grupo houthi que interrompa os ataques que aumentam as tensões no Iêmen e em sua região, e apelou para que a milícia se baseie no acordo firmado com os Estados Unidos sobre a cessação das hostilidades no mar Vermelho. Ele defendeu a adoção de garantias duradouras que assegurem a segurança da região, da comunidade internacional e de todos que dependem dessa rota marítima vital.