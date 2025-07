Polícia de Dubai adere à campanha nacional voltada à promoção da segurança no trânsito durante o verão

DUBAI, 11 de julho de 2025 (WAM) — A Polícia de Dubai, por meio do Departamento Geral de Trânsito, aderiu à campanha nacional “Verão sem Acidentes 2025”, lançada pelo Ministério do Interior e voltada à promoção da segurança no trânsito durante os meses de verão. A iniciativa segue até 1º de setembro e integra os esforços para reforçar a segurança nas estradas e prevenir acidentes no país.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa com a presença do major-general Abdullah Ali Al Ghaithi, comandante-adjunto da Polícia de Dubai para Assuntos Operacionais; do major-general Rashid Khalifa bin Darwish Al Falasi, diretor do Departamento Geral de Transporte e Resgate; do brigadeiro Ahmad Al Sam Al Naqbi, diretor de Operações Centrais da Polícia de Ras Al Khaimah e presidente do Comitê de Conscientização do Conselho Federal de Trânsito; do brigadeiro Juma bin Suwaidan, diretor interino do Departamento Geral de Trânsito; do brigadeiro Hamouda bin Balsoida Al Ameri, diretor do Departamento Geral de Segurança Aeroportuária; e de Zaid Alqufaidi, diretor-executivo da ENOC Retail, entre outros.

Al Ghaithi afirmou que a campanha está alinhada à estratégia do Ministério do Interior para tornar as estradas mais seguras e apoia a visão da Polícia de Dubai de garantir uma cidade segura. O objetivo, segundo ele, é ampliar a conscientização da população, promover o respeito às regras de trânsito e proteger a vida de motoristas e pedestres.

“Dubai tem vivenciado um crescimento expressivo em diversos setores, o que se reflete em um número crescente de veículos e usuários das vias. Garantir a segurança pública e proteger vidas e patrimônios continua sendo uma prioridade nacional”, afirmou.

O oficial ressaltou ainda o papel fundamental da sociedade e da mídia na divulgação da campanha e agradeceu aos parceiros pelo apoio aos esforços nacionais para reduzir as mortes no trânsito. Ele também destacou o patrocínio da AutoPro, empresa responsável pela manutenção veicular do grupo ENOC.

O brigadeiro Ahmad Al Naqbi alertou os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito, evitar distrações, manter distância segura e verificar as condições dos pneus, especialmente no verão, quando as altas temperaturas aumentam o risco de estouros. Ele recomendou o uso de pneus certificados e a substituição daqueles que estiverem desgastados.

Zaid Alqufaidi, da ENOC, destacou o orgulho em apoiar a iniciativa por meio da AutoPro e reafirmou a parceria de longa data com a Polícia de Dubai, bem como o compromisso do grupo com a conscientização sobre manutenção veicular e segurança viária.

Ao final do evento, o major-general Al Ghaithi entregou um certificado de agradecimento à AutoPro em reconhecimento ao apoio contínuo à campanha.