UAE Team Emirates-XRG brilha nas voltas da Áustria e da França

SAINT JOHANN IM PONGAU, Áustria, 11 de julho de 2025 (WAM) — O novo astro do ciclismo mexicano fez um retorno triunfal às competições na Áustria, enquanto Tadej Pogačar e a UAE Team Emirates-XRG tiveram um dia controlado no Tour de France.

Com um sprint final impressionante nos últimos 200 metros em St. Johann Alpendorf, Isaac del Toro venceu a segunda etapa do Tour da Áustria, enquanto seu companheiro de equipe Felix Großschartner manteve a liderança geral ao chegar em quarto lugar.

Essa foi a primeira prova de Del Toro desde o segundo lugar no Giro d’Italia, em maio. Demonstrando velocidade e potência, ele ultrapassou AJ August, da Ineos Grenadiers, e conquistou sua terceira vitória na temporada.

Durante a etapa, os companheiros de equipe Florian Vermeersch e Julius Johansen trabalharam para manter uma fuga de cinco ciclistas sob controle. Com o pelotão bem posicionado, a decisão ficou para a subida final de 2,4 km, com inclinação média de 7%, em Sankt Johann im Pongau.

Rafał Majka manteve-se à frente do pelotão, enquanto Alessandro Covi, também da UAE Team Emirates-XRG, atacou com força a cerca de 800 metros da chegada, abrindo vantagem. Na curva final, a 300 metros da linha, parecia que Covi garantiria a vitória do dia.

Com o quarto lugar, Großschartner manteve a liderança geral, Majka ficou em segundo, e Del Toro subiu para a quarta posição. Após a vitória, Del Toro comemorou o retorno vitorioso: “Estou muito feliz de voltar correndo bem aqui na Áustria.”

Enquanto isso, no Tour de France, a equipe teve um dia controlado na travessia pela Normandia, com Tim Wellens retomando a camisa de bolinhas do companheiro Pogačar. Líder nas classificações geral, por pontos e de montanha no início do dia, Pogačar abriu mão das três na etapa 6, poupando-se para a chegada em subida da etapa 7, em Mûr-de-Bretagne. Com a fuga do dia ganhando boa vantagem, a camisa amarela passou para Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), deixando o campeão mundial apenas um segundo atrás na classificação geral.

Wellens, campeão belga, liderou o pelotão na Côte de la Rançonnière, somando dois pontos na classificação de montanha e reassumindo a camisa de bolinhas. A equipe teve atuação segura, garantindo o controle das ações na quinta-feira.

Após a disputa pelo sprint intermediário, houve um longo embate para formar a fuga do dia, com Marc Soler, Nils Politt, Jhonatan Narváez e Pavel Sivakov garantindo que nenhum ciclista perigoso escapasse. Satisfeita com o grupo, a UAE Team Emirates-XRG reduziu o ritmo até os quilômetros finais.

Com Ben Healy (EF Education-EasyPost) vencendo a etapa, a Visma-Lease a Bike tentou pressionar Pogačar no final, mas o esloveno respondeu à altura, cruzando a linha de chegada à frente do pelotão após um sprint final firme.