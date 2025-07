Emirados sediam encontro entre presidente do Azerbaijão e primeiro-ministro da Armênia; líder dos Emirados se reúne com os dois

ABU DHABI, 11 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos sediaram uma reunião entre o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, para discutir as relações bilaterais e avaliar formas de apoiar iniciativas de confiança mútua e promoção da estabilidade no sul do Cáucaso.

O presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu separadamente os dois líderes em Abu Dhabi. Ao dar boas-vindas a ambos, o xeique Mohamed agradeceu pela escolha dos Emirados como local do encontro e destacou que a decisão reflete a confiança da comunidade internacional no país como defensor do diálogo, da paz e da cooperação multilateral.

Durante as reuniões, o presidente emiradense reiterou o compromisso do país com todas as iniciativas voltadas à consolidação da paz e da estabilidade na região do Cáucaso, bem como ao desenvolvimento e à prosperidade dos povos do Azerbaijão e da Armênia.

Mohamed bin Zayed enfatizou a importância do diálogo construtivo e da compreensão mútua entre os dois países vizinhos e reafirmou a posição dos Emirados em favor de soluções pacíficas e da cooperação sustentável na região. Expressou também o apreço pelas relações bilaterais mantidas com Azerbaijão e Armênia, observando o crescimento desses vínculos em diversos setores. O líder emiradense manifestou a disposição de aprofundar essas parcerias, de forma a atender aos interesses comuns e contribuir para a paz regional e global.