Presidente dos Emirados envia mensagem ao chanceler da Alemanha sobre relações bilaterais

BERLIM, 11 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem escrita ao chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação entre os dois países.

A mensagem foi entregue por Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial dos Emirados à Alemanha, durante reunião com Thorsten Frei, chefe da Chancelaria Federal e ministro de Estado para Tarefas Especiais, em Berlim. O encontro, que marcou o início da visita oficial de Al Jaber ao país, contou com a presença de Ahmed Al Attar, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha.

O enviado especial e o chefe da Chancelaria Federal discutiram oportunidades para fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação entre os dois países, no contexto da parceria estratégica que os une.

Al Jaber reiterou o compromisso da liderança dos Emirados com o aprofundamento das relações com a Alemanha, baseadas em mais de cinco décadas de vínculos construtivos. Segundo ele, os dois países buscam novas oportunidades de colaboração em setores estratégicos como economia, comércio, energia, energias renováveis, indústria avançada, tecnologia e investimentos, com foco no desenvolvimento sustentável.

Ele destacou ainda que a relação entre Emirados e Alemanha é marcada por compreensão mútua e cooperação produtiva, e que há interesse comum em expandir essas parcerias, com benefícios diretos para os povos de ambos os países e contribuição para a estabilidade e o crescimento sustentável.