Emirados reforçam parcerias estratégicas e firmam acordos durante conferência sobre reconstrução da Ucrânia em Roma

ROMA, 11 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu compromisso com a reconstrução da Ucrânia e com a cooperação internacional estratégica durante a Conferência para a Recuperação da Ucrânia (URC 2025), realizada em Roma.

A delegação dos Emirados foi liderada por Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional.

Organizado pelos governos da Itália e da Ucrânia, o evento deste ano reuniu esforços globais em apoio à recuperação, reconstrução e resiliência de longo prazo da Ucrânia. Os Emirados também saudaram a escolha da Polônia como anfitriã da próxima edição da conferência, em 2026, destacando a importância da continuidade nesse esforço coletivo.

Em seu discurso, Al Hashimy afirmou que os Emirados participaram da conferência anterior, em Berlim, com um forte senso de propósito e veem esse espaço como essencial para dar continuidade à cooperação e aos esforços globais de reconstrução.

À margem da conferência, a ministra se reuniu com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, ocasião em que os Emirados firmaram novos programas de cooperação com a Fundação Olena Zelenska. As iniciativas incluem o fortalecimento de serviços psicossociais, a ampliação do acesso à educação e a criação de espaços seguros para crianças afetadas pelo conflito, refletindo a abordagem centrada nas pessoas adotada pelos Emirados na atuação humanitária.

Os Emirados também firmaram uma declaração trilateral com Itália e Ucrânia voltada ao fortalecimento institucional da Ucrânia e ao apoio a pequenas empresas lideradas por mulheres. Elaborado com participação da vice-primeira-ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, e do vice-ministro das Relações Exteriores da Itália, Edmondo Cirielli, o acordo prevê cooperação técnica em transformação digital, formação profissional e governança, com foco transversal na promoção da autonomia econômica feminina.

Separadamente, Emirados e Itália assinaram uma declaração conjunta para ampliar o apoio a crianças, adolescentes e jovens na Ucrânia, com ênfase em assistência educacional e psicossocial, além da reestruturação de abrigos, em parceria com a Fundação Olena Zelenska e outras entidades humanitárias.

Reforçando a agenda de desenvolvimento, Emirados e Itália também concordaram em cofinanciar projetos estratégicos na África no âmbito do Plano Mattei e do Processo de Roma. As ações incluem melhorias sustentáveis na cadeia do café na Etiópia e um programa agrícola resiliente ao clima na região de Zanzan, na Costa do Marfim, com apoio do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Durante o evento, foi assinado um acordo de destaque entre a empresa emiradense Khazna Data Centers e a italiana Eni para a criação de um campus de data centers com capacidade de 500 megawatts na Lombardia, voltado à inteligência artificial e alimentado por energia de baixo carbono. O projeto faz parte de uma parceria estratégica anunciada durante a visita de Estado dos Emirados à Itália no início do ano.

Al Hashimy também manteve reuniões bilaterais com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, com quem discutiu relações bilaterais e temas multilaterais. Em encontro com Adolfo Urso, ministro das Empresas e do programa Made in Italy, foram exploradas novas oportunidades de investimento e cooperação com o setor privado.

Ao longo da URC 2025, os Emirados destacaram seu envolvimento contínuo com a Ucrânia, que inclui o envio de ajuda humanitária, a construção de 20 unidades habitacionais para crianças órfãs e a mediação de mais de 15 operações de troca de prisioneiros, que resultaram na reunião de 4.181 pessoas com suas famílias.

O apoio econômico também foi reiterado: os Emirados são o único país a assinar um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) com a Ucrânia desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

Encerrando sua participação, Al Hashimy declarou: “Para nós, reconstruir não se resume a reconstruir estruturas, mas a apoiar as condições para uma estabilidade duradoura. Isso inclui restaurar a confiança, a dignidade e a autonomia local.”

Os Emirados reafirmaram o compromisso de trabalhar ao lado da Ucrânia, da Itália e da comunidade internacional para garantir que os esforços de recuperação sejam inclusivos, sustentáveis e baseados em valores humanos compartilhados.