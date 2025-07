Presidente dos Emirados recebe ligação do líder de Angola

ABU DHABI, 11 de julho de 2025 (WAM) — O líder dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço.

Durante a conversa, os dois discutiram formas de ampliar a cooperação entre os países, com ênfase nos setores econômico, comercial, de desenvolvimento e de energias renováveis. Também abordaram oportunidade para fortalecer a parceria bilateral com base em prioridades comuns de desenvolvimento, com o objetivo de promover prosperidade e benefícios concretos para ambos os povos.

Os presidentes trocaram ainda opiniões sobre temas regionais e internacionais de interesse mútuo.

Ambos reafirmaram o compromisso em aprofundar as relações entre Emirados Árabes Unidos e Angola, especialmente nas áreas de desenvolvimento e economia, de modo a impulsionar o crescimento sustentável e refletir as aspirações conjuntas para o futuro.