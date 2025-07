Presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados se reúne com líderes do setor audiovisual em Londres

LONDRES, 12 de julho de 2025 (WAM) – O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, reuniu-se em Londres com importantes nomes da indústria global de televisão e cinema.

Os encontros trataram de oportunidades de cooperação, intercâmbio de conhecimento e formação de parcerias estratégicas voltadas à produção de obras audiovisuais nas áreas de drama e cinema.

As conversas destacaram a importância de apoiar a criação de conteúdo emiradense e de capacitar talentos nacionais para alcançar plataformas internacionais, por meio da experiência avançada de profissionais da indústria global.

Também foram discutidos projetos que valorizem a identidade cultural dos Emirados e que dialoguem com públicos globais, com ênfase em transferência de conhecimento e formação em áreas criativas essenciais como roteirismo, direção, produção e narrativa audiovisual.

Al Hamed afirmou que os encontros têm como objetivo ampliar a cooperação internacional e atrair produções de alto padrão que apresentem o país ao mundo, em consonância com a visão da liderança nacional, que considera as indústrias criativas um motor essencial para o crescimento econômico.

Ele ressaltou ainda que os Emirados criaram um ambiente propício ao investimento criativo e desenvolveram uma infraestrutura robusta para ampliar a contribuição do setor de mídia à economia nacional, com base em parcerias inovadoras de alcance global.

Participaram das reuniões Ed Levan, vice-presidente de Criação e Formatos da Warner Bros International Television; Patrick Callegori, produtor-executivo; Jared Harris, ator e produtor; Allegra Riggio, produtora e diretora de iluminação; Anuar Arroyo, documentarista; Cindy Cowan, produtora de cinema; Danielle Lauren, executiva de mídia inovadora; Simon Uttley, produtor-executivo e roteirista; e Adam Kay, diretor de conteúdo da 3Rock / All3Media.