População do Golfo chega a 61,2 milhões no fim de 2024, aponta Centro Estatístico

MUSCAT, 12 de julho de 2025 (WAM) – A população dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) alcançou 61,2 milhões de pessoas até o fim de 2024, segundo dados divulgados pelo Centro Estatístico do CCG (GCC-Stat). O número representa um aumento de mais de 2,1 milhões em relação a 2023 e um crescimento de 36% no período.

As estatísticas foram publicadas por ocasião do Dia Mundial da População, celebrado em 11 de julho, e indicam uma rápida recuperação demográfica nos países do Golfo após os efeitos da pandemia de covid-19. Desde 2021, a população da região cresceu em cerca de 7,6 milhões de pessoas, o que equivale a um aumento de 14,2%. Segundo o relatório, os habitantes do CCG representam 0,7% da população mundial.

Do total, aproximadamente 38,5 milhões são homens (62,8%) e 22,7 milhões são mulheres (37,2%). A proporção entre os sexos nos países do CCG atingiu 169 homens para cada 100 mulheres em 2024, em comparação com uma proporção entre os sexos global de 101 homens para cada 100 mulheres no mesmo ano.