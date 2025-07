Emirados conduzem operação para retirar cidadãos feridos em acidente em Omã

ABU DHABI, 12 de julho de 2025 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (MoFA, na sigla em inglês), em coordenação com o Centro Nacional de Busca e Resgate da Guarda Nacional, o Comando da Força Aérea e Defesa Antiaérea e a Embaixada dos Emirados em Mascate, realizou uma operação conjunta para resgatar cidadãos gravemente feridos em um acidente de trânsito em Omã. A colisão resultou em mortos e feridos.

Com apoio das autoridades omanis, os feridos foram transportados em aeronave de resgate até o Hospital Sheikh Khalifa, em Fujairah, após receberem os primeiros atendimentos médicos em Omã.

O Ministério das Relações Exteriores e a Guarda Nacional expressaram condolências às famílias das vítimas fatais e desejaram pronta recuperação aos feridos. O MoFA também destacou a cooperação das autoridades de Omã e seu papel decisivo no apoio à embaixada dos Emirados em Mascate, o que contribuiu para o êxito da missão de evacuação aérea.

A chancelaria dos Emirados aproveitou para reforçar o apelo a todos os cidadãos do país que viajam por via terrestre para que redobrem a atenção, respeitem as leis de trânsito e observem rigorosamente os limites de velocidade, a fim de garantir sua segurança e a dos demais.