Mohammed bin Rashid se reúne com alunos de destaque do ensino médio nos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 13 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, se reuniu com os alunos de maior destaque acadêmico do ensino médio em todo o país, elogiando seu desempenho excepcional.

Al Maktoum expressou orgulho pelas conquistas dos estudantes, destacando que elas refletem um espírito de determinação e excelência.

Durante o encontro, realizado na Union House, em Dubai, o xeique Mohammed bin Rashid parabenizou os estudantes pelo esforço em estabelecer um padrão elevado de sucesso educacional, ressaltando que o conhecimento e a aprendizagem são pilares fundamentais para o progresso e a prosperidade nacionais.

Ao se dirigir aos jovens, Al Maktoum os incentivou a encarar esse marco como um farol para o futuro, encorajando-os a almejar voos ainda mais altos e a aprofundar sua contribuição para o desenvolvimento do país e da sociedade. “Celebramos as conquistas dos melhores alunos do país e estendemos nossa gratidão às suas famílias e professores, cujo apoio foi essencial para esse sucesso”, afirmou. “Essas realizações são motivo de imenso orgulho, e esperamos ver esses jovens avançarem ainda mais em diversas áreas do conhecimento.”

O xeique Mohammed bin Rashid acrescentou: “Compartilhamos essa alegria hoje porque acreditamos que o sucesso na educação é o começo de todos os sucessos, e a excelência acadêmica é a base sobre a qual todas as conquistas futuras são construídas.” Ele concluiu: “Os alunos que se destacaram são exemplos brilhantes dos quais nos orgulhamos. Essa conquista não é o ponto final, mas o início de uma longa jornada de distinção. Esperamos que esse caminho de excelência continue, servindo de inspiração para outros.”

Os estudantes, por sua vez, expressaram gratidão ao se encontrarem com o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, descrevendo suas palavras como uma fonte duradoura de motivação para suas trajetórias acadêmicas e pessoais.