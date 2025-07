Presidente dos Emirados Árabes Unidos concede Ordem de Independência de Primeira Classe a embaixador da Coreia do Sul

ABU DHABI, 13 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem de Independência de Primeira Classe a Yoo Jae-sung, embaixador da República da Coreia nos Emirados, em reconhecimento aos esforços do diplomata para fortalecer os laços bilaterais durante sua missão no país.

Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado, entregou a medalha ao embaixador Yoo durante uma recepção realizada na Academia Diplomática Anwar Gargash, em Abu Dhabi.

Na ocasião, Al Sayegh transmitiu ao embaixador votos de sucesso em seus futuros desafios e elogiou suas contribuições para o fortalecimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul em diversos setores.

Por sua vez, Yoo Jae-sung expressou profunda gratidão ao presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e destacou o notável progresso e as conquistas dos Emirados, que refletem a visão de sua liderança e o compromisso com o avanço da posição global do país.

O embaixador também agradeceu a todas as entidades governamentais dos Emirados pela cooperação, que contribuiu de forma significativa para o sucesso de sua missão de aprofundar os vínculos entre as duas nações.