Polícia de Dubai prende e extradita trio fugitivo procurado por crime organizado transnacional para a Bélgica

DUBAI, 13 de julho de 2025 (WAM) — A Polícia de Dubai prendeu e extraditou para as autoridades da Bélgica três principais suspeitos procurados no país europeu por envolvimento em casos de crime organizado transnacional.

O trio estava listado na categoria de mais procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

Os três cidadãos belgas — Mathias Akyazili, Giorgi Faes e Othman El Ballouti — foram detidos com base em alertas vermelhos emitidos pela Interpol, em uma operação que destacou a estreita coordenação da Polícia de Dubai com agências internacionais de aplicação da lei.

Os suspeitos enfrentam diversas acusações criminais graves, incluindo liderança de uma quadrilha notória, tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, prática de assaltos e envolvimento com tráfico humano.

A extradição ocorreu após a Polícia de Dubai, em coordenação com o Ministério do Interior, realizar uma investigação minuciosa liderada pelo Departamento Geral de Investigação Criminal, atendendo a um mandado internacional de prisão apresentado pelas autoridades belgas ao Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, autoridade central designada para facilitar pedidos de cooperação internacional.

Todos os trâmites legais e judiciais necessários foram rigorosamente cumpridos antes do prosseguimento do pedido de extradição.

A Polícia de Dubai afirmou que sua intervenção rápida em casos como este reflete o compromisso da corporação em construir pontes de cooperação com agências policiais ao redor do mundo e em combater de forma eficaz todas as formas de crime organizado transnacional. Esses esforços coordenados também contribuem para o fortalecimento de um sólido arcabouço de segurança global, enfrentando atividades criminosas com total rigor e promovendo a troca internacional de conhecimentos e melhores práticas policiais, garantindo assim mais segurança e proteção para comunidades em todas as partes do mundo.