Ministra da Justiça da Bélgica elogia esforços dos Emirados Árabes Unidos e cooperação judicial

ABU DHABI, 13 de julho de 2025 (WAM) — Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, e Annelies Verlinden, ministra da Justiça do Reino da Bélgica, realizaram uma conversa telefônica em 13 de julho de 2025, após a chegada de um avião transportando três indivíduos procurados, extraditados dos Emirados para a Bélgica, incluindo Othman El Ballouti e Giorgi Faes.

As extradições foram realizadas com base em decisões emitidas pelo Tribunal de Cassação de Dubai, em conformidade com os acordos bilaterais entre Emirados Árabes Unidos e Bélgica sobre extradição.

Os ministros destacaram que essas extradições refletem um compromisso sólido e duradouro com o Estado de Direito, a cooperação judicial internacional e o combate ao crime organizado transnacional e à violência ligada ao tráfico de drogas. Ressaltaram também a importância desse desenvolvimento como prova do fortalecimento da parceria jurídica entre os dois países e da determinação mútua em garantir que indivíduos acusados de crimes graves sejam levados à Justiça.

A ministra Verlinden expressou sincero reconhecimento às autoridades dos Emirados Árabes Unidos pelos esforços contínuos e apoio no avanço da cooperação jurídica mútua. Ela elogiou o papel das entidades judiciais e de aplicação da lei dos Emirados durante todo o processo de extradição e reconheceu a postura firme do país em apoiar os esforços da Bélgica para levar criminosos à Justiça. Verlinden também agradeceu pela colaboração consistente dos Emirados em relação a pedidos de extradição, em conformidade com os acordos assinados entre os dois países em dezembro de 2021, que entraram oficialmente em vigor em novembro de 2022.

O ministro Al Nuaimi reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer a cooperação judicial bilateral com a Bélgica, destacando a importância da colaboração internacional no combate ao crime transnacional e na garantia de que a Justiça seja feita por meio do fortalecimento da cooperação judicial com a comunidade internacional.