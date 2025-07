Del Toro garante vitória para UAE Team Emirates-XRG no Tour da Áustria

FELDKIRCH, 11 de julho de 2025 (WAM) — Isaac del Toro conquistou a vitória geral no Tour da Áustria, garantindo a camisa vermelha após uma atuação dominante que incluiu três vitórias consecutivas de etapa.

O mexicano de 21 anos, que corre pela UAE Team Emirates-XRG, terminou com segurança no pelotão reduzido na quinta e última etapa, encerrando uma semana de sucesso para a equipe emiradense.

Essa é a segunda conquista de classificação geral na carreira profissional de Del Toro e eleva para 62 o número de vitórias da equipe na temporada. O triunfo foi construído com as vitórias consecutivas nas etapas 2, 3 e 4, após uma abertura forte do companheiro Felix Großschartner, que venceu a etapa 1 com um ataque solo.

Na final deste domingo, Bob Jungels, da Ineos Grenadiers, venceu a etapa após uma fuga, enquanto Florian Vermeersch, da UAE Team Emirates-XRG, garantiu o terceiro lugar no sprint. Rafał Majka, outro nome da equipe, manteve regularidade ao longo da competição e terminou em terceiro na classificação geral, com Großschartner em décimo.

A equipe dos Emirados defendeu com sucesso o título do Tour da Áustria conquistado em 2024, encerrando os cinco dias de corrida com cinco vitórias de etapa. Del Toro fez questão de reconhecer o esforço dos companheiros Filippo Baroncini, Alessandro Covi e Julius Johansen.

“Estou muito feliz e animado porque a equipe fez um trabalho incrível durante toda a semana”, disse Del Toro. “Florian ficou em terceiro [na etapa final] e todas as outras etapas foram sensacionais para nós. Podemos ter orgulho do que fizemos nesta semana e estamos muito felizes.”

Enquanto isso, no Tour de France, a UAE Team Emirates-XRG sofreu um revés com a desistência de João Almeida na nona etapa. O ciclista português tentou continuar na prova após uma queda na etapa 7, mas foi obrigado a abandonar por causa das lesões. A equipe desejou pronta recuperação ao atleta.